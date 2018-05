Sikkasztás

Bíróság előtt a vatikáni bank volt elnöke

Sikkasztás és pénzmosás vádja ellen kell védekeznie a pápai állam bankja (IOR) volt elnökének és egykori ügyvédjének a vatikáni bíróságon szerdán kezdődött perben.

A Vatikán történetében precedens nélküli büntetőeljárásról van szó. Ez az első alkalom, hogy a vádlottak padján a pápai állam központi pénzügyi intézményének, a utóbbi évek hatósági vizsgálatai szerint több gyanús tranzakciótól is érintett vatikáni bank volt vezetői ülnek.



A vád szerint sikkasztást és saját haszonból elkövetett pénzmosást követett el Angelo Caloia, az IOR volt elnöke, valamint egykori ügyvédje Gabriele Liuzzo. Az ügy harmadik vádlottja Lelio Scaletti az IOR volt vezérigazgatója elhunyt.



Az első tárgyalás rövidnek bizonyult, a per a tanúk meghallgatásával május második felében folytatódik.



A 78 éves Angelo Caloia megjelent a bíróságon és hatvan tanú meghallgatását kérte közöttük bíborosokat is. A közgazdász professzor Angelo Caloia 1989 és 2009 között vezette az IOR-t, Paul Casimir Marcinkus érsek utódaként.



Angelo Caloiát II. János Pál pápa nevezte ki, és XVI. Benedek pápasága alatt mondott le, nem sokkal azután, hogy az olasz sajtóban több cikk is megjelent a vatikáni bank gyanús tranzakcióiról. Gabriele Liuzzo 94 éves és nem vett részt a tárgyaláson.



Az ügyészség szerint mindketten felelősek azért, hogy az IOR 2001 és 2008 között piacra bocsátott ingatlanvagyonát áron alul értékesítették. Az említett időszakban a vatikáni bank ingatlanjainak 71 százalékát adták el, és az IOR-t a számítások szerint 57 millió euróval károsították meg. Ebből a vatikáni hatóságok 2014-ben 17 millió eurót lefoglaltak Caloia és Liuzzo IOR-számláin, majd további 10 millió eurót Liuzzo svájci számláján.



Az IOR-ingatlanokkal történt üzletelésre Ferenc pápa megválasztása után derült fény, amikor az egyházfő a vatikáni bank korábban megkezdett átvilágítását folytatva egy nemzetközi revizorcéget bízott meg az IOR tüzetes vizsgálatával.



Ezt követően az IOR 2014-ben feljelentést tett volt vezetőivel szemben a vatikáni ügyészségen.