Spanyolországban tovább nőtt a kék zászlós strandok száma

Tovább nőtt Spanyolországban a kiváló környezeti minősítést jelző, kék zászlós strandok száma, amellyel idén már 590 spanyol természetes fürdőhely büszkélkedhet.

A tavalyi évhez képest tizeneggyel több strandon tűzhetik ki ezen a nyáron a kék zászlót a dél-európai országban, amely így továbbra is őrzi első helyét a ranglistán.



A kék zászlós strandok számát tekintve Spanyolországot sorrendben Görögország, Franciaország, Törökország és Portugália követi. A legtöbb, 132 kék zászlós tengerparti strand idén is a kelet-spanyolországi valenciai régióban, a Földközi-tenger partján található.



A fürdőhelyeken kívül Spanyolországban 106 kikötő is megkapta a kiváló értékelést.



Az értékelés elkészítésekor az Európai Környezetvédelmi Nevelésért Szövetség (FEE) vizsgálja a víz minőségét, a part tisztaságát, figyelembe veszi a megközelíthetőséget, az akadálymentességet, továbbá a felszereltséget, és hogy van-e vízimentő, illetve egészségügyi szolgáltatás a parton.