Diplomácia

Trump közölte Macronnal, hogy Washington kilép az iráni atomszerződésből

Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy tervei szerint bejelenti: az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből. 2018.05.08 18:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A The New York Times című tekintélyes amerikai napilap a két politikus keddi telefonbeszélgetésének tartalmát ismerő forrásra hivatkozva hozzátette, az Egyesült Államok az Iránnal szembeni, majd a Teherán nukleáris programjáról szóló megállapodás keretében fokozatosan enyhített szankciók visszaállítására, valamint további gazdasági büntetőintézkedések foganatosítására készül.



A lap internetes oldalán közölte az értesülést, leszögezve, hogy e döntéssel Donald Trump elszigeteli az Egyesült Államokat szövetségeseitől.



Az újság információi szerint a 2015-ben megkötött egyezmény életben tartásáról folyó tárgyalások amiatt feneklettek meg, hogy Donald Trump mereven ragaszkodott ahhoz, hogy nagyon szigorú korlátok közé szorítsák Irán nukleáris fűtőanyag-előállításának mértékét 2030 után.



A nukleáris egyezmény felmondásával Donald Trump a 2016-os elnökválasztási kampányban tett és azóta is gyakran megismételt ígéretét teljesíti, jóllehet európai vezető politikusok nagyon intenzíven és személyesen is lobbiztak álláspontja megváltoztatása érdekében. A The New York Times információi szerint a tanácsadói közül is megpróbáltak nyomást gyakorolni Trumpra, hogy ne mondja fel a megállapodást. A lap tudni véli, hogy Mike Pompeo külügyminiszter és John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó ez ügyben "nem ellenkezett" az elnökkel.



A The New York Times egyébként beszámolt arról is, hogy az iráni atomalku washingtoni ellenzői megbízták a Black Cube nevű magánnyomozó céget - amelyet az izraeli hadsereg volt hírszerző elemzői hoztak létre - hogy nyomozzanak és keressenek kompromittáló információkat az előző amerikai elnök, Barack Obama Nemzetbiztonsági Tanácsának vezető munkatársáról, Benjamin Rhodesról és Joe Biden volt alelnök nemzetbiztonsági tanácsadójáról, Colin Kahlról. Mindketten részt vettek ugyanis az Iránnal megkötött atomalku kidolgozásában. A The New York Times megkeresésére a cég határozottan cáfolta, hogy kapcsolatban állna Donald Trumppal, vagy kormányzata tagjaival.

Kapcsolódó írások: Irán az atomszerződés felmondásával fenyeget