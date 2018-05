Csehország

Cseh kormányalakítás - Megegyezett a koalíciós szerződésről az ANO és a CSSD elnöke

Megállapodott a koalíciós szerződés szövegéről hétfőn a tavaly októberi csehországi képviselőházi választáson győztes ANO mozgalom és a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) elnöke, Andrej Babis és Jan Hamácek. 2018.05.07 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"A koalíciós szerződés szövege elfogadható a szociáldemokrata párt számára" - mondta újságíróknak Jan Hamácek az egyórás találkozó után. Szerinte a dokumentum tartalmazza mindazokat a "biztosítékokat", amelyeket a CSSD kért nagyobb partnerétől. "Azt hiszem, mindent elértünk, amit el lehetett érni" - tette hozzá a pártelnök. "Számomra minden probléma megoldódott" - húzta alá. Hamácek azonban semmiféle konkrétumot nem akart elárulni, arra hivatkozva, hogy a dokumentumot előbb pénteken a párt vezetésével ismerteti.



Részleteket Andrej Babis sem mondott, de úgy vélte, hogy az ANO parlamenti képviselői elégedettek lesznek a szöveggel.



"Letárgyaltunk mindent, ami szükséges volt. Úgy látom, pénteken minden kész lesz" - jelentette ki Andrej Babis. Az ügyvezető kormányfő megjegyezte, hogy az ANO képviselői csoportja pénteken foglalkozik a koalíciós szerződéssel.



A Babis-Hamácek találkozó második felében a két politikushoz Vojtech Filip, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának (KSCM) elnöke is csatlakozott. Andrej Babis a találkozó után kérdésre válaszolva azt valószínűsítette, hogy az ANO a komunista párttal is alá fog írni valamilyen megállapodást.



A kormányalakítási tárgyalások eddigi eredménye szerint az új kormányt az ANO és a CSSD koalíciója alkotná, amelyet a kommunisták valamilyen módon támogatnának vagy megtűrnének. Erre azért van szükség mert az ANO-nak és a CSSD-nek a 200 tagú képviselőházban összesen 93 képviselője van (78 és 15), s csak egy harmadik erő segítségével kaphatja meg a bizalmat a kormányzáshoz.



A kormányfővel együtt 15 tagúra tervezett kabinetben a szociáldemokraták öt miniszteri bársonyszéket kapnának: a belügyi, a külügyi, a munkaügyi és népjóléti, a kulturális, valamint a mezőgazdasági tárcát.



A tavaly októberi cseh képviselőházi választást az Andrej Babis vezette ANO mozgalom nyerte meg, Babis első kormánya azonban nem jutott el a koalíciókötésig, és januárban meg is bukott.