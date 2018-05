Egy strandon hajtott végre kényszerleszállást a hős pilóta - videók

Zac Rockey egy veterán repülőt vezetett szombat délután, mikor a gép motorja meghibásodott. A férfinak nem volt más lehetősége, muszáj volt helyet találnia a leszállásra, így végül kényszerleszállást hajtott végre az angliai Sidmouth strandján.



Egyetlen utasa, Trudi Spiller kétségbeesetten hadonászott, hogy a napozók észrevegyék őket és menjenek arrébb.



Rockey ügyességének hála senki nem sérült meg.

Plane makes emergency landing on the beach in Sidmouth. Thanks to Ian MacEachern for this video. Two people onboard safe @BBCSpotlight pic.twitter.com/rOcu7ZTmmj