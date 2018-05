Németország

Nyoma veszett az elítélt 'náci nagymamának'

Ursula Haverbecket holokauszttagadás miatt 14 hónap börtönbüntetésre ítélte egy német bíróság még 2017-ben. 2018.05.07 16:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az idős asszonyt már több alkalommal is elítélték közösség elleni izgatás miatt, ügyvédei fellebezései miatt azonban csak most kerülhetne börtönbe. Haverbeck azonban nem jelentkezett a börtönnél, hogy bevonuljon és a rendőrség legfrissebb közleménye is arról szól, hogy egyelőre nem sikerült begyűjteni - írja a Thelocal.de.



Ursula Haverbeck és férje, az 1999-ben elhunyt Werner Georg Haverbeck a második világháború alatt a náci párt tagjai voltak, a hatvanas évek első felében pedig megalapították a Collegium Humanum nevű szervezetet, amely a 2008-as betiltásáig a holokauszttagadók gyűjtőhelye volt.



A nő egy jobboldali lap szerzőjeként amellett érvelt, hogy a holokauszt soesem létezett, egy Detmond polgármesterének címzett 2016-os levelében pedig azt írta, Auschwitzban nem voltak gázkamrák.



2017-ben egy berlini étteremben nyilvánosan kijelentette, hogy a nácik által elkövetett népirtás nem létezett, valamint azt is kétségbe vonta, hogy emberek millióit gyilkolták meg a haláltáborokban. A vádat tagadta, azzal védekezett, hogy csupán egy könyvből idézett. 2017 októberében végül elítélték. Idén május negyedikén kellett volna börtönbe vonulnia, de azóta sem találják.