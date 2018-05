Állati

Kilencéves kisfiúra támadt egy medve Székelyföldön

Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei önkormányzat sajtószolgálata.



A gyermek édesapjával együtt hajtotta be a legelőről a tehéncsordát, amikor a falu közelében egy medve támadt a gyermekre, akit a karján és a lábán is megsebesített. A kisfiút az édesapja és a medvére támadó kutyák mentették ki a vadállat karmai közül. A gyermeket a község polgármestere szállította be a székelyudvarhelyi kórházba, ahol az egyik karján és az egyik lábán elszenvedett sérülések miatt benntartották.



A Hargita megyei önkormányzat korábban azt közölte, hogy szombaton Csíkkarcfalván egy borjút pusztított el egy gazdaságba betörő medve.



Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat RMDSZ-es elnöke az esetek kapcsán reményét fejezte ki, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium mielőbb elfogadja a medvepopuláció megőrzésére kidolgozott cselekvési tervet, melynek minisztériumi vitáját május 9-én tartják.



"Az elmúlt két napban két támadás történt Hargita megyében, és az előrejelzés szerint a túlszaporulat miatt komoly gondok várhatók az elkövetkező hetekben, a tavaszi hónapokban. Szükség van a megelőzésre, hisz az utólagos közbelépések mindig a sérülések és a károk után történnek" - idézte a közlemény Borboly Csabát.



A homoródremetei volt az idei második eset, amikor emberre támadt medve a székelyföldi Hargita megyében. Tavaly 18 személy sérült meg medvetámadás következtében a megyében.



Romániában azóta sokasodtak meg a medvetámadások, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium 2016-ban a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak. Ezek azonban elsősorban a trófeaként értékesíthető domináns hímekre vadásztak.



A szaktárca áprilisban közvitára bocsátotta a medvepopuláció megőrzésére kidolgozott cselekvési tervet. A dokumentumtervezet megállapítja, hogy túlszaporodott a romániai medvepopuláció, és a populációszabályozás érdekében történő vadászatot is lehetővé teszi.