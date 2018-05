Házak rongálódtak

Rejtélyes robbanás a Gázai övezetben: meghalt a Hamász hat technikusa

Meghalt a Hamász radikális palesztin szervezet hat technikusa egy házban történt rejtélyes robbanásban szombaton a Gázai övezet középső részén – jelentették hírügynökségek a helyi mentők, biztonsági tisztségviselők és meg nem nevezett források közlése alapján.



Az eset az-Zavajda városban történt. A hatalmas robbanásnak három sebesültje is van. Ereje olyan nagy volt, hogy több környékbeli ház is megrongálódott. A Hamász fegyveres szárnyához, az al-Kasszám Brigádokhoz közel álló egyik forrás állította azt, hogy hat technikusuk halt meg.



A Hamász közleményt adott ki, és ebben azt állította, hogy Izrael követte el a robbantást, miközben a palesztin technikusok „el akarták hárítani a cionista ellenség egy súlyos biztonsági támadását”. Az izraeli hadsereg egyik szóvivője tagadta, hogy Izrael állna az eset mögött.



A Gázai övezeti palesztinok március vége óta minden pénteken tüntetnek Izrael határán, és folytatni akarják ezt május 15-éig abból az alkalomból, hogy Izrael most ünnepli megalapításának 70. évfordulóját, ami a palesztinok számára nemzeti katasztrófát, földjükről való elűzésüket jelentette. A demonstrálók rendszerint erőszakosak, az izraeli katonák pedig éles lőszert is használhatnak ellenük. Eddig 45 palesztin halt meg ezekben az incidensekben.

6 killed in a "work accident" explosion in #Gaza - Palestinian media. Israeli journalists quote reports that the 6 were members of the Hamas military wing pic.twitter.com/xs8a1vRh9v — Asaf Ronel (@AsafRonel) 2018. május 5.