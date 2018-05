Kutatás

Felásnak egy folyópartot, hogy megtaláljanak egy 36 éve eltűnt lányt

Az ásást hétfőn kezdték meg a Paderborn melletti Alme folyó partján, és a keresés öt hétig is eltarthat - közölték újságírókkal csütörtökön a helyszínen.



A helyszínelők olyan tárgyakat keresnek, például ruhamaradványokat, amelyek az eltűnt gyermekhez köthetők, sőt úgy vélik, akár a kislányt is megtalálhatják.



Az új keresést a tanúvallomások és halottkémi vizsgálatok friss elemzése nyomán rendelték el.



A kis Katrice Lee, egy Németországban állomásozó brit katona kislánya második születésnapján, 1981. november 28-án tűnt el egy brit katonai szupermarketből, ahol édesanyja a gyerekeivel éppen a születésnapra vásárolt finomságokat.



Az anya elmondása szerint kisebbik lánya az alatt a kevesebb mint egy perc alatt tűnt el, amikor ő visszaszaladt egy chipsért. Az apa, a ma 68 éves Richard Lee azt mondta, hogy apaként azt reméli, a nyomozók nem találnak semmit, mert akkor csak az a feltételezés marad, hogy a gyermeket elrabolták és talán még életben van.



A hatóságok közzétettek egy fotót arról, hogyan nézhet ki napjainkban az eltűnt Katrice, amennyiben életben van. Közzétették egy gyanúsított fantomképét is.



A nyomozás középpontjában áll egy zöld autó is, mivel egy szemtanú az eltűnés utáni napon egy férfit látott egy kisgyermekkel egy zöld autóban. Megpróbálják felkutatni azt az 500 embert is, akinek annak idején zöld autója volt a környéken.



A család azt állítja, hogy a hatóságok "megbocsáthatatlan" hibákat és mulasztásokat követtek el a nyomozás kezdetén.

