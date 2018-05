Lezuhant egy orosz vadászbombázó

Lezuhant a Szíriában harcoló orosz haderő egy vadászbombázó repülőgépe csütörtökön a Földközi-tenger felett, a gép mindkét pilótája életét vesztette - közölte az orosz védelmi minisztérium.



A Szu-30SM típusú vadászbombázó a hmejmími orosz légitámaszpontról végrehajtott felszállást követően a Földközi-tengerbe zuhant. A pilóták az utolsó pillanatig igyekeztek megmenteni a gépet. Az előzetes értesülések szerint a balesetet az okozhatta, hogy madár került a kéthajtóműves, negyedik generációs nehéz vadászbombázó sugárhajtóművébe. A gépet nem érte ellenséges tűz - derült ki a tárca közleményéből.



A szíriai polgárháborúba Bassár el-Aszad államfő oldalán 2015 szeptembere óta beavatkozó orosz haderő hivatalosan 86 katonáját vesztette el az elmúlt több mint két és fél évben. Jelenleg mintegy háromezer orosz katona tartózkodik a közel-keleti országban, többségük a tartúszi és a hmejmími orosz bázison, az ország északnyugati részén.

