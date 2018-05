Fogás

Kiskutyákba rejtette a heroint egy állatorvos

Az állatokat aztán kereskedelmi járatokon New Yorkba küldték, ahol a drogot egyszerűen kivágták az ily módon gyakorlatilag halálra ítélt kiskutyákból.

Kedden kezdődött a büntetőpere Brooklynban annak a magát venezuelainak mondó, kolumbiai születésű állatorvosnak, aki az ügyészek szerint kölyökkutyákat használt fel arra, hogy egy kolumbiai drogkartell kábítószert, heroint csempésszen az Egyesült Államokba.



Andres López Elorzát Spanyolországban fogták el 2015-ben, és Madrid kiadta az Egyesült Államoknak. A férfi a bíróságon ártatlannak vallotta magát.



A most 38 éves állatorvos 2005 óta menekül a hatóságok elől, amikor is Kolumbiában mintegy két tucat bűntársát őrizetbe vették.



A vád szerint az orvos arról várt hírhedtté, hogy folyékony heroint tartalmazó zacskókat varrt be kölyökkutyák testébe. Az állatokat aztán kereskedelmi járatokon New Yorkba küldték, ahol a drogot egyszerűen kivágták az ily módon gyakorlatilag halálra ítélt kiskutyákból.



A 2005-ös, kolumbiai rajtaütés során tíz kölyökkutyát találtak. Öten közülük elmenekültek, hárman elpusztultak, kettőt pedig örökbe fogadtak. Egyikük a kolumbiai rendőrség kábítószer-kereső kutyája lett.