Elképesztő felvétel

Döbbenet: videóra vették, ahogy összedől egy lángoló felhőkarcoló Sao Pauloban

hirdetés

A Blikk cikke szerint a brit Mirror számolt be arról, hogy porig égett egy hatalmas toronyház Sao Paulóban, s úgy tudni, legalább egy ember meghalt a tűzvészben. Voltak olyanok, akik az épületben ragadtak, míg másoknak az emeletről kellett leugraniuk ahhoz, hogy ne végezzen velük a füst vagy a tűz. Információk szerint az épületben hajléktalanok, köztük gyerekek tartózkodtak. A mentés közben életét vesztet áldozat mellett legalább három olyan másik ember van, akik vélhetően odavesztek a tragédiában, ráadásul több tűzoltó is megsebesült a munkálatok közben. A tűz egy másik épületre is átterjedt, ám az megmenekült attól, hogy összeomoljon.