Betiltaná a fegyvereket a pápa

Ferenc pápa egy Twitter-üzenetben foglalkozott a kérdéssel a vegyi fegyverek áldozatainak világnapján.



"Tényleg békét akarunk? Akkor tiltsuk be a fegyvereket, hogy ne kelljen a háborútól való félelemben élnünk" - ajánlotta katolikus egyházfő a kilenc nyelvre lefordított szövegben.

Do we really want peace? Then let's ban all weapons so we don't have to live in fear of war.