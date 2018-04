Migráció

Pakisztáni származású az új brit belügyminiszter

Sajid Javidot nevezte ki belügyminiszterré hétfőn Theresa May brit miniszterelnök. Javid Amber Ruddot váltja a belügyi tárca élén. 2018.04.30 16:17 ma.hu

Rudd vasárnap éjjel nyújtotta be lemondását, miután kiderült, hogy az illegálisnak minősített bevándorlók kitoloncolásának belügyminisztériumi gyakorlatával kapcsolatban akaratlanul ugyan, de félrevezető tájékoztatást adott a londoni alsóháznak. Amber Rudd második generációs bevándorlókat akart volna kiutasítani, de nem lett népszerű ezzel.



A 48 éves Sajid Javid eddig az önkormányzatokért és helyi közösségekért felelős miniszter volt Theresa May konzervatív párti kormányában, de korábban, még az előző tory kormányfő, David Cameron idején a kulturális, média- és sportügyi minisztériumot, illetve az üzleti ügyek minisztériumát is vezette.



Javid pakisztáni bevándorlók gyermekeként született Nagy-Britanniában, apja buszsofőrként dolgozott, csakúgy, mint London munkáspárti polgármesterének, a szintén pakisztáni bevándorló családban született Sadiq Khannak az apja.



Sajid Javid és Sadiq Khan egyaránt az úgynevezett Windrush-nemzedék tagja. Nagy-Britanniában közkeletűen így nevezik azt a generációt, amelynek tagjai, illetve közvetlen felmenőik a második világháború után, a felbomló brit gyarmatbirodalomból települtek át Nagy-Britanniába, és a korabeli nemzetközösségi törvény alapján brit állampolgárságot kaptak.

A háború utáni első bevándorlók között volt az a 693 egykori gyarmati polgár, aki az Empire Windrush nevű személyszállító hajón érkezett Jamaicából Londonba 1948-ban. Innen származik a 20. század második felében Nagy-Britanniába települt nemzetközösségi bevándorlók és leszármazottaik nemzedékeinek elnevezése.



Sajid Javid elődje, Amber Rudd lemondásának hátterében éppen a Windrush-nemzedék tagjaival szembeni brit kormányzati bánásmód miatt kirobbant belpolitikai botrány állt.



A botrány közvetlen előzményeként a The Guardian című baloldali napilap feltárta, hogy a brit kormány az elmúlt években a Windrush-nemzedék számos tagját minősítette illegális bevándorlóvá. Sokan közülük még hivatalos értesítést is kaptak arról, hogy készüljenek közeli kitoloncolásukra, mivel nincsenek olyan hiteles okmányok, amelyek bizonyíthatnák tartózkodási jogosultságukat, jóllehet az egykori gyarmatbirodalomból érkezők a korabeli nemzetközösségi törvény alapján brit állampolgárságot kaptak.



Az érintettek és leszármazottaik zöme az elmúlt évtizedekben törvényesen dolgozott és adót fizetett, abban a biztos tudatban, hogy brit állampolgársága van.



Javid alig egy nappal belügyminiszteri kinevezése előtt, a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak nyilatkozva a Windrush-botrányról azt mondta: amikor az ügyről értesült, az első gondolata az volt, hogy szülei, hozzátartozói vagy második generációs bevándorlóként akár ő is kaphatott volna kitoloncolási értesítést a belügyminisztériumtól.



Amber Rudd - egyik utolsó belügyminiszteri ténykedésével - a múlt héten bejelentette az alsóházban, hogy a minisztérium leállította a kitoloncolási értesítések kiküldését, és az érintettek soron kívül, ingyen kérelmezhetik állampolgársági státusuk rendezését.

