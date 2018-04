Duterte

Van, aki már bálványozza Kim Dzsongunt

"Őt (Kimet) mindig rosszfiúnak állították be, de egyetlen mesterfogással a nap hőse lett mindenki számára. A bálványom lett ez a Kim" - hangoztatta Duterte sajtótájékoztatóján, miután hazatért Szingapúrból a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozójáról. Arra utalt ezzel, hogy Kim Dzsongun pénteken a Korea-közi csúcstalálkozón elkötelezte magát a Koreai-félsziget atommentesítése és a békeszerződés aláírása mellett Dél-Koreával.



"Szeretetre méltónak látszik, rém jópofa és nagyon simulékony" - mondta Duterte, és reményét fejezte ki, hogy Kim Dzsongun ilyen is marad. Azt mondta, találkozna személyesen is vele, hogy elmondhassa neki, hogy ő "egy hős, aki tudja, hogy mikor kell megfeszítenie erejét".



Hírügynökségek emlékeztetnek arra, hogy a szókimondó stílusáról ismert Fülöp-szigeteki elnök tavaly augusztusban még egészen másként vélekedett az Észak-Koreát diktatórikus módszerekkel, a világtól elszigetelve vezető Kim Dzsongunról. Akkoriban azt mondta róla, hogy "ostoba" és veszélyes játékot űz.



"Ne legyenek derűsek amiatt, hogy ő (Kim) pufók és jól néz ki... Ez a gazember mániákus. Ha elkövet egy hibát, akkor pusztává változtatja a Távol-Keletet" - hangoztatta Duterte röviddel azután, hogy Észak-Korea végrehajtotta a második kísérletét ballisztikus interkontinentális rakétával.