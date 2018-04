Májusban

Észak-Korea a nyilvánosság előtt zárja be nukleáris gyakorlóterét

Észak-Korea májusban végleg bezárja phungeri nukleáris gyakorlóterét, a létesítmény felszámolása nyilvánosan, amerikai és dél-koreai biztonsági szakértők és újságírók jelenlétében zajlik majd. 2018.04.29 11:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jun Jon Csan dél-koerai elnöki szóvivő szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető Mun Dzse In dél-koreai elnökkel pénteken tartott panmindzsoni csúcstalálkozóján tett erre ígéretet. A szóvivő elutasította azokat az ellenzéki bírálatokat, hogy Észak-Korea azért egyezett bele az atomterep felszámolásába, mert az egyébként is működésképtelen. "Egyesek azt mondják, hogy Észak-Korea azért semmisíti meg a létesítményeket, mert siralmas állapotban vannak, de látni fogják, hogy ez nem így van" - mondta.



Jun szó szerint idézte Kim Dzsongunt, aki a csúcstalálkozón azt mondta: "Dacára a szembenállásomnak az Egyesült Államokkal, az emberek látni fogják, hogy nem az a fajta ember vagyok, aki képes atomcsapásokat mérni Dél-Koreára, a csendes-óceáni térségre vagy Amerikára!" A szóvivő szerint Kim azt is mondta, hogy amennyiben Phenjannak és Washingtonnak sikerül egymás iránti bizalomra épülő kapcsolatokat teremtenie, Észak-Korea lemondhat az atomfegyverekről, és a gazdasági fejlődésre tud összpontosítani, javítva ezzel saját polgárainak életét.



Donald Trump szombaton Michiganben tartott beszédében azt mondta, hogy három-négy héten belül találkozik Kim Dzsongunnal. Szerinte az észak-koreai fél mihamarabb le akarja bonyolítani a csúcstalálkozót. A CBS amerikai hírtelevízió ugyancsak szombaton amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva hírt adott arról, hogy Kim és Trump találkozója Mongóliában vagy Szingapúrban lesz.



A dél-koreai elnöki szóvivő arról is beszámolt vasárnap, hogy Észak-Koreában azt tervezik, harminc perccel előre állítják az órákat, hogy ugyanabban az időzónában legyen az ország, mint déli szomszédja. Észak-Korea 2015-ben bevezette a "phenjani időt", fél órával visszatekerve az órákat.



A phungeri atomlétesítményről korábban számos szakértő feltételezte, hogy alkalmatlan a további használatra, de a 38 North című, Észak-Koreára szakosodott amerikai hírportál műholdas adatok elemzése alapján ezt a minap cáfolta. Elemzése szerint a Mantap-hegyi, északi alagutat - ahol az utolsó öt kísérleti atomrobbantást végrehajtották - a 2017 szeptemberi hatodik kísérleti atomrobbantás után ideiglenesen üzemen kívül helyezték. A nyugati és a déli alagutak azonban, ahol befejezték az előkészítő munkálatokat, alkalmasak kísérleti atomrobbantások végrehajtására. A legutóbbi időkig a telepen aktív - valószínűleg építési - tevékenység volt megfigyelhető, március közepétől azonban ezeket leállították.

Észak-Korea 1993-ban jelentette be, hogy felmondja az atomsorompó-szerződést, és 2003-ban véglegesen kilépett belőle. Az év szeptemberében az ország atomhatalomnak nyilvánította magát. Kim Dzsongun már egy héttel a Korea-közi csúcstalálkozó előtt, április 20-án bejelentette, hogy Phenjan felfüggeszti nukleáris kísérleteit és rakétatesztjeit, továbbá bezárja nukleáris kísérleti terepét. Azt mondta, hogy már másnap, vagyis április 21-től leállnak az atom- és az interkontinentális rakétákkal végzett kísérleteket, és a phungeri atomlétesítmény bezárásával együtt Észak-Korea egyben csatlakozik a globális nukleáris leszerelési folyamathoz. Nem fog nukleáris fegyvert és azzal kapcsolatos műszaki ismereteket átadni más országoknak - fogadkozott Kim felszólalva a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának plenáris ülésén.



Donald Trump amerikai elnök megvitatta telefonon Mun Dzse In dél-koreai elnökkel a pénteki Korea-közi csúcstalálkozó eredményeit, és megköszönte neki a közelgő, legmagasabb szintű amerikai-észak-koreai tárgyalások előkészítéséért tett, Washingtonnal összehangolt erőfeszítéseit - közölte szombaton a Fehér Ház.



A közlemény szerint Trump és Mun egyetértett abban, hogy Kim Dzsongun az Egyesült Államok és Dél-Korea, illetve a nemzetközi közösség példa nélküli nyomásgyakorlásának köszönhetőn fejezte ki készségét a Donald Trumppal folytatandó tárgyalásokra. Azt a véleményt fogalmazták meg mindketten, hogy Észak-Korea számára "a békés és derűs jövő" csak a Koreai-félsziget "teljes, hiteles és visszafordíthatatlan" atommentesítése után jön el.



Trump és Mun telefonbeszélgetéséről a dél-koreai elnöki hivatalt is beszámolt vasárnap szűkszavú, tartalmi elemeket nélkülöző közleményben, amely szerint kettejük telefonbeszélgetése egy és egynegyed órán át tartott.