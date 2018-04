Újabb visszalépő

Tovább dagad a botrány az irodalmi Nobel-díj körül

Az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia újabb tagja jelentette be szombati híradások szerint, hogy nem folytatja munkáját a botrányok sújtotta testületben.



A Svéd Akadémia a sajtóval közölte, Sara Stridsberg pénteken tudatta erről szóló döntését.



A legrangosabb irodalmi díjról döntő testületet szivárogtatási, zaklatási és korrupciós botrány rázta meg az elmúlt hetekben, ami miatt 18 tagja közül többen is bejelentették, hogy távol maradnak az akadémia munkájától. A tagságról lemondani nem lehet, mert életre szóló.



A patália középpontjában a testület egyik tagja, Katarina Frostenson áll. A költőnő az ellene elhangzott bírálatok szerint elhallgatta, hogy résztulajdonosa egy olyan, a férje, Jean-Claude Arnault által vezetett rendezvényközpontnak, amely anyagi támogatást kapott a Svéd Akadémiától. Frostenson férjét ráadásul több nő is szexuális zaklatással vádolja, a testület tagjai közül pedig többen úgy gondolják, hogy ő szivárogtatta ki több alkalommal is az elmúlt években az irodalmi Nobel-díj nyerteseinek nevét.



A testületet mélyen megosztja, miként kellene reagálnia a kialakult helyzetben. A válság következtében áprilisban lemondott titkári – vezetői – tisztségéről Sara Danius, és további négy tag jelentette be korábban a távolmaradását.



Ez talán a legsúlyosabb krízis, amelyen a 18. században létrehozott és azóta is az alapításkor lefektetett, rendkívül merev szabályok alapján működő testület átmegy. Az akadémiától való visszavonulásra korábban is volt már példa – egyebek közt a Salman Rushdie ellen kiadott fatva nyomán -, de ilyen léptékű távozásra nem.



A gondok miatt sajtóértesülések szerint felmerült, hogy az idén nem osztják ki az irodalmi Nobel-díjat.

XVI. Károly Gusztáv svéd király csütörtökön bejelentette, változtatásokat fog végrehajtani az akadémia szabályzatában, és lehetővé akarja tenni új tagok felvételét.



Az 1786-ban III. Gusztáv király által alapított Svéd Akadémia 1901 óta ítéli oda az irodalmi Nobel-díjat. Azóta hét alkalommal – 1914, 1918 1935, 1940, 1941, 1942 és 1943-ban – nem ítélték oda az elismerést.