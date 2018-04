Lezárult a csúcs

65 év után békét köt a két Korea

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető elkötelezettségét fejezte ki nukleáris programjának felszámolása és a Koreai-félsziget teljes atommentesítése mellett pénteken, a Korea-közi csúcstalálkozót lezáró közös nyilatkozat tanúsága szerint. 2018.04.27 14:18 MTI

Kim Dzsong Un és Mun Dzse In dél-koreai elnök hangsúlyozták, hogy Észak-Korea legújabb lépései nagyon jelentősek és fontosak a nukleáris leszerelési erőfeszítések szempontjából. A felek megegyeztek abban, hogy mindketten teljesítik az atommentesítés érdekében elvégzendő feladatok rájuk eső részét.



A Korea-közi csúcstalálkozót lezáró közös nyilatkozat szerint megfogadták, hogy együttes erőfeszítéssel megpróbálják hivatalosan is lezárni az 1950-53-as koreai háborút.



A két Korea három-, illetve négyoldalú tárgyalásokat kezdeményez az Egyesült Államok, valamint Kína részvételével. A konfliktust ugyanis annak idején nem békekötés, hanem csak fegyverszünet zárta.



A két vezető ünnepélyesen kijelentette 80 milliós nemzetünk és a világ előtt, hogy nem lesz többé háború a Koreai-félszigeten, és beköszöntött a béke új korszaka - áll a zárónyilatkozatban.



A felek ígéretet tettek arra, hogy május 1-jétől kezdve berekesztik az ellenségeskedés minden formáját földön, vízen és levegőben. Ennek szellemében a határra telepített hangosbemondók propagandaadását, valamint a röplapok terjesztését is megszüntetik.



A demilitarizált övezetet "békezónává" alakítják, és csökkentik fegyverarzenáljukat. A szomszédos országok egyúttal lépéseket tesznek annak érdekében, hogy felszámolják a viszonylag gyakori összetűzéseket nyugati, sárga-tengeri határukon. Ezt a vízterületet a béke tengerének nyilvánítják, amelyet mindkét Korea halászai szabadon használhatnak.



A két Korea ígéretet tett a rendszeres katonai egyeztetésekre, az első ilyen találkozóra májusban kerül sor a feszültség további csökkentése érdekében.



Kim és Mun országaik diplomáciai kapcsolatainak szorosabbra fűzésében is megállapodott. Mun szerint a béke új korszaka köszöntött be a Koreai-félszigeten.

A civil szektorbeli együttműködések megkönnyítése érdekében a felek állandó közös összekötő irodát hoznak létre a határ észak-koreai oldalán fekvő Keszongban - áll a Panmindzsoni Nyilatkozatnak elnevezett dokumentumban. A két Korea jelenleg külön-külön összekötő irodát működtet a saját területén, és ezek tisztségviselői telefonon és faxon kommunikálnak.



Megegyeztek arról is, hogy az augusztus 15-én ünnepelt felszabadítás napja alkalmából kezdeményezi a koreai háború miatt szétszakadt családok alkalmi találkozókon való "újraegyesítését". A két Korea úgy döntött, hogy a határon átívelő vasút- és közútvonalakat építenek, illetve felújítják a már meglévő infrastruktúrát.



A felek hitet tettek a folyamatos kommunikáció és a bizalom megszilárdításának szükségessége mellett. Elképzelésük szerint ez rendszeres csúcstalálkozók és közvetlen telefonbeszélgetések segítségével történne. Mun beleegyezett, hogy ősszel újabb csúcstalálkozón vesz részt Kim Dzsong Unnal, ezúttal Phenjanban. Kim Dzsong Un személyében 65 éve először lépett észak-koreai vezető dél-koreai területre.