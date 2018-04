Külpol

Így találkozott a két koreai vezető - történelmi pillanatok videón

Kim Dzsong Un pénteken átlépte a két Koreát elválasztó demarkációs vonalat Panmindzsonban! A koreai háború befejezése, azaz 1953 óta ő az első észak-koreai vezető, aki Dél-Korea területére lépett.



Sőt, Mun Dzse In dél-koreai elnök is átlépett Észak-Korea területére mégpedig úgy, hogy Kim Dzsong Un kézen fogta és átsegítette a demarkációs vonalon.



Így álltak néhány másodpercig, a fotósok és videósok örömére.

A békéről és az atomfegyvermentes Koreai-félszigetről szóló általános dokumentum elfogadásával zárulhat a két koreai vezető jelenleg is zajló csúcstalálkozója - mondta Csoma Mózes Korea-kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.



A tárgyalások idővel elvezethetnek a csúcstalálkozó intézményesüléséhez, rendszeressé válásához, illetve közös információs központ létrehozásához, ami később alapja lehet a két fővárosban létrejövő képviseleteknek - tette hozzá.



Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun Dzse In dél-koreai vezető panmindzsoni találkozója a koreai háború vége, 1953 óta az első alkalom, hogy észak-koreai vezető Dél-Korea területére lépett.



Kim Dzsong Un várhatóan néhány hét múlva találkozik Donald Trump amerikai elnökkel is.