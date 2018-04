13 kamionnal mentették az öngyilkosjelöltet

Le akart ugrani egy férfi egy detroiti felüljáróról. A helyi rendőrség elképesztően kreatív megoldást eszelt ki ennek megakadályozására. Leállították a forgalmat, csak a kamionokat endegték át, melyeket aztán szépen felsorakoztattak az aluljáró alatt, így megfelezve a zuhanás nagyságát.



A férfi persze így is csúnyán megsérült volna, főleg ha két kamion közé zuhan, de szerencsére végül sikerült őt lebeszélni az ugrásról.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o