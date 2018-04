Élni akarás

Túlélte a 23 hónapos halálos beteg kisfiú, hogy levették a lélegeztetőgépről

Meglepte az orvosokat, hogy a 23 hónapos Alfie hat órával azután is életben van és segítség nélkül lélegzik, hogy lekapcsolták az őt életben tartó gépekről. 2018.04.24 13:26 MTI

Az orvosok hétfőn este kapcsolták le a gépeket, miután az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a szülők kérését a kezelés folytatására.



Tom Evans, az édesapa kedden elmondta, Alfie most oxigént és hidratálást kap. "Nem lélegeztetik, csak oxigént juttatnak a szervezetébe" - magyarázta az apa.



Alfie "félig vegetatív" állapotban van egy degeneratív idegrendszeri betegség következtében, melyet nem sikerült azonosítani.



A gyermeket mesterségesen életben tartó gépeket az után kapcsolták le, hogy több bírósági döntés is kimondta, a további kezelések "értelmetlenek" lennének, mivel a gyermek agyát a betegség teljesen elpusztítaná. A liverpooli Alder Hey Gyermekkórház orvosai szerint a gyermek szenvedéseinek meghosszabbítása embertelen lenne.



A 21 éves Evans és felesége, a 20 éves Kate James a kisfiút most a vatikáni Bambino Gesu gyermekkórházba szeretné vinni. Kezelőorvosai szerint ez "ellentétes a gyermek érdekeivel", a brit bíróságok ezzel egyetértettek.



A szülők elnyerték a Vatikán és az olasz hatóságok támogatását, Rómában bejelentették, hogy Alfie megkaphatja az olasz állampolgárságot. A szülők remélik, így "azonnal" a Vatikánba vihetik a kisfiút.



A brit legfelsőbb bíróság pénteken elutasította a szülők panaszát. Hétfő este a szülőket támogató emberek be akartak hatolni a kórházba, a rendőrségnek kellett közbelépnie.



Az eset felkeltette Ferenc pápa figyelmét, aki egyik áprilisi vasárnapi miséjén imáját Alfie-ért mondta el, valamint mindazokért, akik súlyos betegségekben szenvednek.



A katolikus egyházfő azért fohászkodott, hogy Alfie életben maradjon, mert mint mondta, "csak Isten döntheti el, kinek kell meghalnia".



A liverpooli kórház, ahol Alfie-t kezelik, nem adott tájékoztatást a kisfiú állapotáról. Közleményük szerint "ez az általános és elfogadott eljárás minden páciensük esetében".