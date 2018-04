Torontói gázolás: 'Láttam, ahogy egy babakocsi repül a levegőben' - videó

Mint ahogyan arról a ma.hu elsőként beszámolt, a kanadai Torontóban gyalogosok közé hajtott hétfő délután egy autó, amely során tízen meghaltak és tizenöten megsérültek. Az elkövető elmenekült, de nem messze a tetthelytől elkapták és őrizetbe vették. A torontói rendőrfőnök közlése szerint az elkövető szándékosan hajthatott a tömegbe, célja az volt, hogy minél több emberrel végezzen, azonban továbbra sem ismert az indítéka.

Az őrizetbe vett gyanúsított a 25 éves Alek Minassian, akinek eddig még csak priusza sem volt. A tettes terve az volt, hogy a rendőrök végezzenek vele. Azt nem tudni, hogy terrortámadás történt-e vagy a gázolás kapcsolatba hozható-e a világ hét legfejlettebb ipari országát tömörítő G7 csoport külügyminisztereinek Torontóban rendezett találkozójához.

The #Toronto ramming suspect being taken into custody. pic.twitter.com/MpZlo4hcdm