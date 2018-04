Kisteherautó gázolt a tömegbe Toronto egyik legforgalmasabb kereszteződésében

A kanadai rendőrség szerint egy fehér furgon hajtott az emberek közé. Az eset a Yonge út és a Finch sugárút legforgalmasabb kereszteződésében történt. A kezdeti becslések szerint 8-10 emberről van szó, de a sérülések mértéke ismeretlen, jelenleg a mentősök dolgoznak a helyszínen - írta a ctvnews.ca. Azt nem tudni, hogy szándékosan hajtott az emberek közé, vagy baleset történt. Az AP szerint a sofőrt már őrizetbe is vették.

Reports of multiple fatalities after van runs over pedestrians in Toronto; no word on whether it's an intentional act https://t.co/Hn605fB8Zj pic.twitter.com/qGfHmswppu