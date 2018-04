Egészség

Csökken az átoltottság aránya Szlovéniában

Jelentősen csökkent az utóbbi években az átoltottság aránya Szlovéniában. Az Országos Közegészségügyi Intézet (NIJZ) közelmúltban végzett vizsgálata szerint a szlovén anyák kevesebb mint fele bízik a védőoltásokban.



A szlovén anyák mintegy 47 százaléka van bizalommal a védőoltások iránt, közel egyötödük erősen ellenzi azokat, míg 34 százalékuk bizonytalan azok megítélésével kapcsolatban - derült ki az Európai Védőoltási Hét (European Immunization Week, EIW) 2016-os programjából, amelyhez 1600 szlovén anya és csecsemőt is csatlakozott.



Annak ellenére ilyen rossz az arány, hogy az anyák a legmegbízhatóbb forrásként 85 százalékban a háziorvosokat, valamint 74 százalékban a nővéreket jelölték meg. A szlovén orvosi kamara adatai szerint tagjaik 92 százaléka támogatja a gyermekkori védőoltásokat, és mindössze 7 százalékuk fél azok mellékhatásoktól.



A tanulmány arra is rámutatott, hogy az anyák 56 százaléka teljesen megbízik az interneten, 10 százalékuk pedig a közösségi médiában és különböző fórumokon az oltásokkal kapcsolban megjelent információkban.



A legfrissebb adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy bár a átoltottság arány csökkent ugyan, egy ideje a csökkenés mégis alábhagyott, valószínűleg a fertőző betegségek újbóli megjelenése miatt.



A szlovén egészségügyi minisztérium nemrég létrehozott egy bizottságot, amely számos intézkedést javasolt a védőoltások iránti bizalom visszaállítására.



A kormány nemrég elfogadott egy törvényjavaslatot, amelyet valószínűleg még ezen a héten megvitat és elfogad a parlament.



Az intézkedésnek azonban számos ellenzője akad. Nemrég több száz, zömében fiatal házaspár tüntetett a parlament előtt a kötelező oltás ellen a szülők szabad döntése mellett kardoskodva.



A törvényjavaslat szerint azon szülők számára, akik nem oltatják be gyermeküket és erre nincs megfelelő egészségügyi igazolásuk, megakadályozható a gyerek óvodai felvétele. Korlátoznák továbbá a középiskolai beiratkozásokat is olyan szakirányokban, mint az egészségügy és a szociális ellátás.



Ezen intézményekbe való felvételhez csatolni kellene az oltási könyvet, amely tartalmazza mint az öt fertőző betegség - a kanyaró, a mumpsz, a rubeola, a szamárköhögés és a hepatitisz B - elleni kötelező védőoltást.