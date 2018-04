Illegális bevándorlás

Több mint 600 kiskorú menedékkérő tűnt el tavaly Belgiumban

hirdetés

Több mint 600 kísérő nélküli kiskorú menedékkérő tűnt el tavaly Belgiumban, nagyjából kétszer annyi, mint az ezt megelőző években - jelentette hétfőn a belga sajtó.



A hivatalos adatok szerint 2017-ben 618 kiskorú menedékkérőnek veszett nyoma Belgiumban, míg számuk 2016-ban "mindössze" 284 volt, 2015-ben pedig 277.



A Child Focus nevű gyermekvédelmi szervezet ugyanakkor arról számolt be, hogy ezek a számok csak a "jéghegy csúcsát" jelentik, a valós adatokat senki nem ismeri, nem tudni pontosan, hogy hány kísérő nélküli kiskorú menedékkérő érkezett Európába, és közülük hányan tűntek el.



Hilde Vautmans belga európai parlamenti képviselő hangsúlyozta: "a belga gyerekek eltűnését 24 órán belül bejelentik, de a kiskorú migránsok esetében ez napokig, hetekig is eltarthat".



"A korábbiaknál több fiatalkorú migráns kerül a látóterünkbe, arról próbáljuk őket meggyőzni, hogy jöjjenek a központjainkba, és nyújtsanak be menedékkérelmet" - mondta az illetékes belga hatóságok egyik tisztségviselője.



"Ezek a fiatalok ennek dacára leggyakrabban megpróbálnak ismét elszökni, hogy egy másik országba menjenek" - tette hozzá.