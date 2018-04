Tragédia

Kizárták az idegenkezűséget Avicii halálánál

Nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot az Avicii halálát vizsgáló nyomozók – értesült az AFP omani rendőri forrásból. A DJ-t 28 éves korában, az ország fővárosában, Maszkatban érte a halál pénteken.



A halál okát nem közölték sem akkor, sem most, csak annyit mondott a rendőrségi forrás, hogy két boncolást is végrehajtottak, egyet pénteket, egyet szombaton, és kizárják azt, hogy bűncselekmény történt volna. Azt is hozzátette, hogy a rendőrség nem tervezi közlemény kiadását.



A svéd Avicii a világ egyik leghíresebb DJ-je volt, aki két éve egészségügyi okokból visszavonult a turnézástól. A zenész az elmúlt években nyíltan beszélt alkoholproblémáiról és betegségeiről - írta a hvg.hu.