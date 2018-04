Fenyegetettség

Sikerült mintát venni az április 7-én történt vegyifegyver-támadás helyszínéről

A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) közölte, hogy szakértőinek szombaton sikerült eljutniuk a szíriai Dúmába és mintákat vettek az április 7-i vélelmezett vegyifegyver-támadás helyszínén.

Az OPCW küldöttsége több nap késéssel végezhetett helyszíni vizsgálatot a kelet-gútai városban, ahol a nyugati országok szerint a szíriai kormányerők fegyvert vetettek be a lázadók ellen.



A mintákat Hollandiába, a szervezet rijswijki laboratóriumába szállítják elemzésre. Az OPCW azt is közölte, hogy fontolóra vesznek további lépéseket, egyebek közt egy újabb helyszíni vizsgálatot Dúmában.



A szakértők már egy hete a szíriai fővárosban várakoztak. Az ENSZ kedden biztonsági ellenőröket küldött a Damaszkusztól nem messzi Dúmába, hogy felmérjék, megkezdheti-e a csoport a vizsgálatot, de mivel lövések dördültek, és a körülmények nem tűntek biztonságosnak - az OPCW szerint rálőttek az előreküldött biztonsági csoport tagjaira -, a szakértők egészen eddig nem kelhettek útra.



Nyugati vezetők szerint április 7-én klórgázt vetettek be az utolsó, még lázadók kezén lévő kelet-gútai városban.



A Fehérsisakok nevű szíriai mentőszervezet és a Szíriai-Amerikai Orvosi Társaság (SAMS) szerint több mint 40 ember halt meg, és több mint 500 emberen állapíthatók meg "vegyi anyag" okozta tünetek.



Washington és szövetségesei Damaszkuszt vádolják a vegyi támadás elkövetésével. Az Egyesült Államok, Franciaország és Nagy-Britannia megtorlásul precíziós légicsapásokat mért több szíriai katonai célpontra. A Bassár el-Aszad elnök vezette kormány és szövetségese, Oroszország visszautasítja a vegyifegyver-támadásról szóló állításokat, és pártatlan vizsgálatot sürget.