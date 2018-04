Újabb megdöbbentő bejelentés Észak-Koreától

Szavait a KCNA hivatalos észak-koreai hírügynökség idézte másnap. Eszerint április 21-től Észak-Korea leállítja az atom- és az interkontinentális rakétákkal végzett kísérleteket. Ezzel egy időben, hogy megerősítsék az atomkísérletek leállítására adott ígéretet, bezárják az ország északi részén lévő nukleáris kísérleti telepet.



Észak-Korea egyben csatlakozik a globális nukleáris leszerelési folyamathoz. Nem fog nukleáris fegyvert és azzal kapcsolatos műszaki ismereteket átadni más országoknak - tette hozzá Kim Dzsong Un, aki a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága plenáris ülésén beszélt. A fórumot azért tartották, hogy megvitassák az ország új politikáját, amely a gazdaság megerősítésére összpontosít. Elmondta, hogy országa sohasem fog nukleáris fegyvert bevetni, ha nem éri nukleáris fenyegetés vagy provokáció.



A bejelentés napokkal azelőtt történt, hogy Kim Dzsong Un április 27-én találkozik Mun Dzse In dél-koreai elnökkel a két országot elválasztó demarkációs vonalon fekvő Panmindzsonban.



Az észak-koreai Punggje-Ri atomkísérleti telepen 2006 óta hat kísérleti atomrobbantást hajtottak végre. A legutolsót tavaly szeptemberben.



Trump amerikai elnök örömmel jelentette a Twitteren: Észak-Korea beleegyezett abba, hogy felfüggeszti az összes nukleáris tesztet, és bezár egy nagy kísérleti helyszínt. Ez nagyon jó hír Észak-Korea és a világ számára - nagy előrelépés! Várjuk csúcstalálkozót.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.