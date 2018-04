USA

Fehér Ház: az amerikai kormányzat nem változtat a Kuba-politikáján

Nem számít arra, hogy a kubai nép nagyobb szabadságnak örvendhet a Castro-fivérek által kiválasztott utód irányítása alatt. 2018.04.20 04:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az amerikai kormányzat nem változtat a Kuba-politikáján - hangsúlyozta csütörtökön a Fehér Ház, amely az új kubai elnök eskütétele után adott ki közleményt.



Az állásfoglalás hangsúlyozta: az amerikai kormány továbbra is a kubai népet támogatja, de változatlanul elutasítja annak lehetőségét, hogy a kubai hadsereg és a biztonsági szolgálatok pénzalapokhoz jussanak.



Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) meg nem nevezett kormányzati forrásokat idézve közölte: az Egyesült Államok nem számít arra, hogy a kubai nép nagyobb szabadságnak örvendhet a Castro-fivérek által kiválasztott utód irányítása alatt, ezért Washington továbbra is a szabadságot és felvirágzást követelő kubaiakkal vállal szolidaritást.



Donald Trump elnök - aki Abe Sindzó elutazása után is Floridában tartózkodik- egyelőre nem nyilatkozott meg az új kubai elnök, Miguel Diaz-Canel beiktatásáról.