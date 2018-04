Török puccskísérlet

Életfogytiglani börtönre ítélték a hősként tisztelt török katona gyilkosait

Súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték csütörtökön Ankarában a 2016. július 15-ei török puccskísérlet hős katonájának tekintett Ömer Halisdemir gyilkosait - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.



A per 18 érintettjét szándékos emberölés és az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete vádpontjaiban találták vétkesnek.



Halisdemir volt az, aki az incidens éjszakáján Ankarában elsőként nyitott tüzet a puccsistákra és lelőtt egy tábornokot, aki társaival a különleges erők parancsnokságát akarta elfoglalni.



Ankara szerint az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózata felelős a hatalomátvételi kísérletért, amely hosszú évek alatt épült be az állami szférába, így a haderőbe is. Gülen tagadja, hogy bármi köze lenne a puccskísérlethez.



Az Anadolu legutóbbi összesítése alapján a hatalomátvételi kísérlet után indult perekben eddig több mint 400 puccsista katonára szabtak ki vagy súlyosbított vagy "hagyományos" életfogytiglani szabadságvesztést.



Ankara a halálbüntetést 2004-ben az európai uniós csatlakozás vágyával törölte ki a török alkotmányból. Helyére a "súlyosbított életfogytiglani" szabadságvesztést vezették be, amely egy sor korlátozás révén tovább nehezíti az elítélt mindennapjait.