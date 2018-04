Környezetvédelem

Angliában betiltanák a szívószálat és a fültisztító pálcikát

A műanyag szívószál és a fültisztító pálcika forgalmazásának betiltását tervezi a brit kormány a világ tengereit veszélyeztető műanyaghulladék mennyiségének csökkentése érdekében - számolt be róla a BBC News.



A statisztikai adatok szerint évente 8,5 milliárd műanyag szívószálat dobnak ki Angliában. "A műanyaghulladék világszerte az egyik legnagyobb környezeti probléma" - fogalmazott Theresa May kormányfő.



A miniszterelnök felszólította a Brit Nemzetközösség vezetőit, hogy kövessék Anglia példáját a probléma kezelésében.



A nemzetközösség vezetőinek konferenciája (CHOGM) csütörtökön kezdődik Londonban. A rendezvényt hivatalosan II. Erzsébet királynő nyitja meg a Buckingham-palotában a nemzetközösséget alkotó 53 állam kormányfőinek és elnökeinek jelenlétében.



Theresa May a tanácskozás előtt hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia élen jár a világon a műanyaghulladék kezelésében: számos intézkedést hozott a műanyag hulladék csökkentésének reményében. Mint mondta: a tanácskozáson szeretné elérni, hogy a nemzetközösség országai is csatlakozzanak az Egyesült Királyság kezdeményezéseihez a tengereket elborító plasztikszennyezés elleni küzdelemben.



Korábban hatvan brit zenei fesztivál határozta el, hogy nyári rendezvényeiről kitiltja a műanyag szívószálat. A fesztiválok arra is ígéretet tettek, hogy 2021-re teljesen felszámolják az egyszer használatos műanyagokat.



May a napokban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság, Vanuatu, Új-Zéland, Sri Lanka és Ghána egy új egyezményben vállalta, hogy 2021-re visszaszorítja a műanyag zacskók használatát és betiltja a műanyag mikroszemcsés kozmetikumokat.



"A tilalom megakadályozza, hogy több milliárd műanyagdarab szennyezze ökoszisztémánkat, segít megvédeni értékes tengereinket és óceánjainkat" - írta januárban egy Twitter-üzenetében Theresa May.



A BBC News szerint a királynő megnyitóbeszéde sokak számára "megindító" lehet majd, hiszen II. Erzsébet már nem vállalkozik hosszú utazásokra és egyhamar nem rendezik meg a tanácskozást ismét Londonban.