Történelem

Örökös sírhelyet kaphatnak Prága díszpolgárai

Örökös sírhelyet is kaphatnak a jövőben az eddig szokásos oklevél és arany emlékérem mellé a cseh főváros díszpolgárai. A sírok gondozását a prágai önkormányzat vállalja magára. 2018.04.18 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A prágai önkormányzat határozatáról, amely július elsejével lép életbe, a Mladá Fronta Dnes című cseh napilap írt szerdai kiadásában.



"Nincs szó egy újabb Slavín létrehozásáról. A díszpolgári címmel kitüntetettek, amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, maguk választhatják ki, melyik prágai temetőben szeretnének nyugodni" - közölte Daniel Hodek, az önkormányzat tanácsosa.



A Slavín a prágai Vysehrad városrész sziklaerődítményében kialakított cseh nemzeti sírkert, a cseh történelem nagy személyiségeinek temetője.



A határozat szerint az új prágai díszpolgárok kitüntetésük után jogot szereznek a fővárosi tömegközlekedés ingyenes használatára is.



A cseh főváros első ízben 1920-ban adományozott tiszteletbeli díszpolgárságot olyanoknak, akik kiemelkedően sokat tettek Prágáért. A kitüntetést 1922-ben Tomas Garrique Masaryk, Csehszlovákia alapító elnöke is megkapta.



A második világháború után, 1945 és 1989 között elsősorban kiemelkedő csehszlovák, valamint az országba látogató külföldi politikusok kaptak prágai díszpolgárságot. Köztük volt mások mellett Sztálin, később pedig Klement Gottwald vagy Gustáv Husák csehszlovák kommunista államfők is. Az 1989-es rendszerváltás után azonban mindhármuktól megvonták a kitüntetést.



Prága az 1989-es rendszerváltás után eddig 59 embernek adományozott díszpolgári címet. Köztük van az Egyesült Államokban a napokban elhunyt világhírű cseh származású filmrendező, Milos Forman, valamint a brit Nicholas Winton, aki a második világháború idején több száz csehországi zsidó gyermeket mentett meg.