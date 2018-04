Választás

Montenegrói választási bizottság: ismét Djukanovicot választották elnökké

Az 56 éves veterán politikus a kilencvenes évek eleje óta vezeti az országot elnöki vagy miniszterelnöki minőségben. 2018.04.16 13:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A montenegrói választási bizottság előzetes eredményei szerint Milo Djukanovic, a Szocialisták Demokratikus Pártjának (DPS) elnöke a voksok 54,1 százalékát szerezte meg a vasárnapi elnökválasztáson, és ezzel ismét ő lett a kis Adria-parti ország köztársasági elnöke; az 56 éves veterán politikus a kilencvenes évek eleje óta vezeti az országot elnöki vagy miniszterelnöki minőségben.



A választási bizottság a beérkezett szavazatok 97,23 százalékának feldolgozását követően azt is közölte, hogy a második helyen az oroszbarát pártok támogatását élvező, pártok kívüli Mladen Bojanic végzett, aki a szavazatok 33,2 százalékát szerezte meg. Az elnökválasztáson hét jelölt indult.



A részvételi arány 63,98 százalékos volt.



Milo Djukanovic már vasárnap késő este bejelentette győzelmét. Véleménye szerint a szavazatok többségének megszerzése azt jelenti, hogy a montenegróiak elkötelezettek az európai értékek és az ország európai integrációja mellett. A másik hat jelöltnek azt üzente, meggyőző választási győzelmet aratott, és ebből is látszik, hogy a többieknek át kell gondolniuk politikai állásfoglalásukat, és be kell látniuk, hogy semmi jó sem származik abból, ha Montenegró eddig elért eredményeit kétségbe vonják, és meg akarják változtatni az eddigi irányvonalat. Míg Milo Djukanovic a kampány során azt ígérte, hogy országa továbbra is az európai uniós tagságra törekszik majd, ellenfelei inkább az Oroszországgal fenntartott kapcsolat erősítésére, és az európai uniós integrációs folyamat lassítására, vagy teljes leállítására helyezték a hangsúlyt.



Montenegró 2006-os függetlensége óta ez volt a harmadik elnökválasztás. A korábbi két mandátumban Filip Vujanovic volt az ország államfője, megbízatása azonban május 20-án lejár, és tovább nem hosszabbítható.



A választás győztese, Milo Djukanovic 27 éve, 29 éves kora óta éve vezeti az országot, hat mandátumban miniszterelnökként, egyszer pedig köztársasági elnökként állt Montenegró élén, bár háromszor is lemondott a miniszterelnöki tisztségről és ilyenkor két-két évre "visszavonult".



A montenegrói alkotmánybíróság öt évvel ezelőtt, Filip Vujanovic elnöksége kapcsán megállapította, hogy az ország függetlenségének elnyerése előtti időszakból származó politikai funkciókat nem kell figyelembe venni a 2006 utáni időszakban. Vujanovic így lehetett harmadszor is elnök, és ez egyben azt is jelenti, hogy Milo Djukanovic - újraválasztása esetén - akár tíz évig is az elnöki székben maradhat. Ez esetben Djukanovic több ideig vezetné az országot, hogy mint a korábbi csúcstartó, Josip Broz Tito, aki 36 éven át volt Jugoszlávia miniszterelnöke, illetve elnöke, és utolérné a világrekorder Robert Mugabét is, aki 37 évig vezette Zimbabwét, azzal a különbséggel, hogy Djukanovic szabad, demokratikus választás révén kerülne hatalomra.