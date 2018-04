Meghalt egy orosz oknyomozó újságíró, kizuhant az ablakon

A 32 éves Borogyin még április 12-én zuhant ki lakása ablakán, azóta kómában feküdt a kórházban. 15-én hunyt el. Halálát hivatalosan öngyilkosságként kezeli a jekatyerinburgi rendőrség, szóvivőjük szerint nem valószínű, hogy bűnügy történt. Nem volt nyoma erőszakos behatolásnak, az ajtót belülről zárva találták. A kulcsok a lakásban voltak, de búcsúlevelet nem találtak.



Polina Rumjanceva, a Novij Gyeny - itt dolgozott a férfi - főszerkesztője szerint nem öngyilkosság történt. Ezt arra alapozza, hogy Borogyin egyik barátja szerint az újságíró április 11-én hajnali ötkor felhívta és elmondta neki, hogy a háza környéke tele van "biztonsági emberekkel", akik terepszínű ruhát és maszkot viselnek. Azt mondta, Borogyin zavart volt, de nem tűnt hisztérikusnak, vagy részegnek. Borogyin azt mondta, szerinte át fogják kutatni a lakását csak még a parancsra várnak. Arra kérte barátját, keressen neki ügyvédet.



Egy óra múlva azonban ismét felhívta barátját, és azt mondta, valószínűleg tévedett, valamilyen gyakorlatot végezhettek a terepszínű ruhát viselő emberek. Ezután már nem beszéltek, a barát 13-án, a sajtóból értesült róla, hogy mi történt.



Borogyin korrupciós és bűnügyekről írt, az elmúlt hetekben olyan orosz zsoldosok ügyével foglalkozott mélyrehatóan, akiket Szíriában öltek meg. Egy csapat orosz zsoldos tankokkal és nehéztüzérséggel megtámadott egy Aszad-ellenes, amerikaiak által támogatott erők fennhatósága alatt lévő területet február 7-én. Az amerikaiak által vezetett nemzetközi koalíció légitámadással válaszolt, tucatnyi orosz katonát ölhettek meg.

32-year-old Yekaterinburg journalist Maxim Borodin has been added to the list of suspicious deaths in Russia. He died this morning after a fall from the window of his flat. He had written about the deaths of Russian contractors in Syria in a US strike.https://t.co/onBJDQCyL3 pic.twitter.com/IGHkH46BEo