Volt FBI-igazgató: Trump "morálisan alkalmatlan" az elnöki posztra

James Comey azt mondta, Trump sorozatosan nem mond igazat, állítólag úgy beszél a nőkről, mint húsdarabokról, és a tavaly nyáron a virginiai Charlottesville-ben kitört zavargások idején sem tett tanúbizonyságot vezetői képességeiről. 2018.04.16 09:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tavaly menesztett igazgatója szerint Donald Trump "morálisan alkalmatlan" az elnökségre.



James Comey, az ABC televízióban vasárnap este sugárzott egyórás interjúja végén felelt így arra a kérdésre, hogy Donald Trump alkalmatlan-e az elnöki posztra. A riporter, George Stephanopoulos - aki korábban Bill Clinton kommunikációs igazgatója volt -, ötórás interjút készített és ebből volt látható egyórányi rész.



Comey okosnak mondta Donald Trumpot, úgy fogalmazott, hogy "nem orvosilag, hanem erkölcsileg alkalmatlan". Azt mondta, Trump sorozatosan nem mond igazat, állítólag úgy beszél a nőkről, mint húsdarabokról, és a tavaly nyáron a virginiai Charlottesville-ben kitört zavargások idején sem tett tanúbizonyságot vezetői képességeiről. "A mi elnökünknek meg kell testesítenie a tiszteletet és mindazon értékeket, amelyek alapvető fontosságúak országunkban" - fogalmazott a volt FBI-direktor.



Bár az interjúban Comey kitért arra is, hogy miért nyitotta meg újra az elnökválasztás előtt néhány nappal a Hillary Clinton elektronikus leveleivel foglalkozó vizsgálatot - amelyet Clinton a választási kudarca egyik tényezőjének tart -, az interjú nagy részében Donald Trumpot támadta, nem egyszer csupán félmondatokkal sejtetve dolgokat. Így például nem mondta ki, hogy Trumpnak korábban Moszkvában prostituáltakkal volt kapcsolata, de megjegyezte: akár meg is történhetett. Ezt a történetet egyébként Trump személyes testőrei régóta tagadják.



Hasonlóképpen sejteni engedte, hogy a 2016-os elnökválasztás kampányában lehetett összejátszás Donald Trump és kampánycsapata, valamint oroszok között. Ahogyan fogalmazott: valamennyi más amerikai elnök esetében határozott nemmel válaszolna az összejátszást firtató kérdésre, de Trump esetében nem mondhat egyértelmű nemet.



James Comey felidézte találkozásait Donald Trumppal, és elmondta, hogy benyomásai szerint Trump "uralkodni akar" a környezetén. Tőle személy szerint lojalitást kért, mire ő azt válaszolta: csak tisztességet adhat. Az elnök erre pontosított: tisztességes lojalitást kér tőle. (Trump korábban többször is tagadta, hogy lojalitást kért volna tőle.)



James Comey emlékirata kedden kerül a boltokba, és az ABC-nek adott interjúval kezdte meg a könyv népszerűsítését, de a héten várhatóan több más országos tévécsatornának is a vendége lesz.