Horror Blackpoolban: gyalogosok közé hajtott egy jármű - rengeteg sérült

Több ember megsérült, miután egy feltételezhetően ittas sofőr gyalogosok közé hajtott Blackpool központjában. Az eset még szombat éjjel történt.



A szemtanúk szerint az áldozatok a földön hevertek, de a rendőrség szerint egyedül egy ember sérül meg súlyosan. Azt is mondták, hogy az esetet nem kezelik terrortámadásnak.



A tettest azóta elfogták és előzetes letartóztatásba helyezték.

