Katalán válság

Százezrek tüntettek Barcelonában a függetlenségi politikusok szabadon engedéséért

Nagyszabású tüntetésen százezrek vonultak utcára Barcelonában vasárnap, hogy követeljék az előzetes letartóztatásban lévő katalán függetlenségi politikusok szabadon engedését. 2018.04.15 15:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A barcelonai rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint 315 ezren gyűltek össze a belvárosban.



A hatalmas tömegből kiemelkedtek a katalán függetlenségi zászlók, a "szabadság" feliratú transzparensek és a sárga léggömbök.



Rengetegen viseltek sárga ruhadarabokat, mert ez a szín jelképezi a tiltakozást a katalán vezetőkkel szembeni bírósági eljárások, korlátozó intézkedések ellen.



Jelenleg kilenc függetlenségi politikus van előzetes letartóztatásban, többen közülük hat hónapja. Heten pedig önkéntes száműzetésbe vonultak külföldre.



Többségüket lázadással és közpénz hűtlen kezelésével vádolják a tavaly október 1-i, alkotmányellenes függetlenségi népszavazás megrendezése és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.



Az érintett katalán politikusok arcképeit is transzparensekre tették a tüntetők, akik közül sokan Katalónia más részeiből érkeztek a megmozdulásra, a szervezők szerint összesen mintegy nyolcszáz autóbusszal.



A demonstrációt a Katalán Nemzetgyűlés (ANC), az Ómnium Cultural politikai civil szervezetek, valamint a két legnagyobb spanyolországi dolgozói érdekképviselet, a Munkásbizottságok (CCOO) és a Spanyol Munkások Általános Szövetsége katalán szervezetei is támogatta.



A tömegben ott voltak a katalán függetlenségi pártok politikusai is.



Az esemény végén felolvasták a szervezők kiáltványát, amelyben párbeszédre szólítottak fel a "politikai probléma" megoldása érdekében, követelték a börtönben lévők szabadon engedését, és azt is, hogy a száműzetésben élők hazatérhessenek.