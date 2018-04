Szíria

Izraeli miniszterek Irán szíriai beavatkozása ellen szólaltak fel

Gilád Erdán belbiztonsági és Naftali Bennett oktatási miniszter bírálta Iránt szíriai terjeszkedéséért az izraeli médiában vasárnap. 2018.04.15 23:30 MTI

Izrael továbbra is fellép Irán ellen Szíriában, ahol külföldi források szerint legutóbb egy héttel ezelőtt hajtott végre légicsapást egy Damaszkusz mellé telepített iráni létesítményre. A csapásban legalább hét, Szíriában tartózkodó iráni életét vesztette.



A teheráni csapatoknak és katonai segítségnek jelentős része volt Bassár el-Aszad szíriai elnök kormánycsapatai legutóbbi győzelmeiben a felkelők ellen, és az izraeli szakértők szerint cserébe Irán egyre nagyobb térnyerésre törekszik Szíriában.



Izrael az utóbbi évek gyakorlata szerint nem ismerte el, de nem is cáfolta, hogy légicsapásokat hajtott volna végre Szíriában.



"Továbbra is fellépünk Irán Izrael biztonságát fenyegető katonai létesítményei ellen Szíriában" - figyelmeztetett Gilád Erdán, a szűkebb, biztonsági kabinet tagja a katonai rádióban vasárnap reggel. Naftali Bennett, aki szintén tagja a biztonsági kabinetnek, arra figyelmeztetett, hogy Izrael szabadon fog cselekedni Szíriában.



Szintén a katonai rádióban vasárnap reggel egy katonai elemző ugyanakkor úgy vélekedett, hogy Iránnak azt kívánja az érdeke, hogy a jövőben is alapvetően az Iránból fizetett és irányított Hezbollah, a Libanonban működő síita milícia álljon szemben Tel-Avivval, és ne alakuljon át a konfliktus nyílt viszállyá Teherán és Jeruzsálem között.



A tízes, kereskedelmi tévécsatorna úgy tudja, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hallgatásra szólította fel minisztereit, miután Joáv Galant lakásügyi miniszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország által szombat hajnalban végrehajtott közös katonai csapás "fontos jelzést adott a gonosz tengelynek, Iránnak, Szíriának és a Hezbollahnak".



Az egyre nyíltabb iráni-izraeli konfliktusban az is jelzésértékű, hogy Jeruzsálem a napokban hozta nyilvánosságra, hogy a februárban Izrael légterében lelőtt iráni drón károkozásra alkalmas mennyiségben robbanóanyagot szállított, noha az nem világos, hogy miféle célpont ellen vetették volna be.



Az utóbbi évek színfalak mögött zajló iráni-izraeli hadviselésében példátlan volt, hogy Teherán februárban közvetlenül és nyíltan hajtott végre katonai akciót Izrael ellen. A pilóta nélküli légi eszközt egy szíriai katonai bázisról indították útnak, és ezt a drónokat raktározó helyet lőtték múlt hétfőn az izraeli légierő gépei a külföldön megjelent hírek szerint.