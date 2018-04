Öngyilkosság

Felgyújtotta magát egy melegjogokért küzdő amerikai ügyvéd

Felgyújtotta magát, így vetett véget életének a 60 éves David S. Bucket. Az ügyvéd a melegek jogaiért tett erőfeszítései révén vált ismertté. Holttestét New Yorkban, a brooklyni Prospect Parkban találták meg. Búcsúüzenetében, melyre a közelben bukkantak rá, arra szólította fel az embereket, hogy éljenek kevésbé önző életet, védjék a bolygót.



Ő volt a vezető ügyvéd a Brandon vs. Richardson nevű perben, melyről A fiúk nem sírnak című Oscar-díjas film szól. A perben elmarasztaltak egy nebraskai seriffet, mert nem tett eleget egy Brandon Teena nevű transznemű férfi életének megvédéséért. Teenát csoportosan megerőszakolták, majd megölték, miután kiderült róla, hogy női testben született.



David S. Buckel dolgozott egy LMBT-jogokért küzdő civil szervezetnek, és több fontos, New Jersey és Iowa állambeli, azonos neműek házasságáról szóló bírósági ügyben is részt vett.



Ezek után a környezetvédelem felé fordult, utolsó levelében is erről írt.

