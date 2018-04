Sikerült a műtét

Hazatért a kórházból a brit uralkodó férje

Hazatérhetett pénteken a kórházból Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó 96 esztendős férje, aki a múlt héten sikeres csípőprotézis-beültetésen esett át.

A Buckingham-palota pénteki bejelentése szerint a herceg a VII. Eduárd király nevét viselő londoni kórházból a királyi család windsori rezidenciájára távozott. A közlemény szerint Fülöp köszönetet mond mindazoknak, akik kórházi kezelése idején jókívánságaikkal halmozták el.



Az edinburghi herceg, akin múlt szerdán végezték el a csípőműtétet, az operáció előtt több nyilvános eseményről is távolmaradt. Nem volt jelen például a királyi házaspár hagyományos húsvéti templomi látogatásán és a sok évszázadra visszanyúló nagycsütörtöki ezüstpénzosztáson sem, amikor hitvese, II. Erzsébet királynő - aki a jövő héten ünnepli 92. születésnapját - 92 kiválasztott alattvalóját ajándékozta meg az ilyenkor szokásos ceremónián.



A brit sajtónak nyilatkozó udvari bennfentesek elmondták, hogy Fülöpöt már ezektől a megjelenésektől is csípőproblémái tartották távol.



Fülöp tavaly ősszel egyébként is hivatalosan visszavonult a közszerepléstől. Az edinburghi herceg augusztus végéig eleget tett az előre egyeztetett programjában szereplő összes nyilvános megjelenési kötelezettségének, utána azonban már nem fogadott el meghívásokat ilyen eseményekre, bár egy-egy alkalommal azóta is megjelent a nyilvánosság előtt.



Az utóbbi időben II. Erzsébet királynő is csökkentette kissé munkatempóját: nem tesz már hivatalos külföldi utazásokat és hazai hivatali kötelezettségei közül ő is egyre többet átad a királyi család fiatalabb tagjainak.