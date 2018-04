Hihetetlen

30 év után találtak meg egy halottnak hitt hadifoglyot

Egy ukrán tudományos kutatócsoport véletlenül rátalált egy harminc évvel ezelőtt eltűnt és már halottnak hitt ukrán veteránra Afganisztánban, aki még szovjet katonaként esett hadifogságba az ázsiai országban - számolt be a hihetetlen történetről a TSZN ukrán hírtelevízió.



A férfival az expedíciós csoport Kandahár tartományban "futott össze". A riport szerint eredeti nevére nem emlékszik, nem beszél sem ukránul, sem oroszul, ezért tolmács segítségével beszélgettek vele. Arra az egyre viszont határozottan emlékezett a férfi, hogy a nyugat-ukrajnai Voliny megyében születetett.



Andrij Kadun geofizikus, az ukrán kutatócsoport vezetője a riportban hozzátette, hogy a vélhetően szovjet veterán idő közben iszlám hitre tért Afganisztánban, és Amredin néven mutatkozott be nekik.



Visszatérve Ukrajnába a csoport kutatni kezdett, és kiderítették, hogy valóban harminc éve eltűntnek nyilvánítottak egy fiatal férfit, aki Voliny megye Nova Hlusa nevű aprócska falvában született, és szovjet katonaként az afganisztáni háborúban hadifogságba esett. Sorsáról azóta sem tudtak semmit, holtteste nem került elő.



Édesanyja húsz évig várta vissza fiát Afganisztánból. Tíz évvel ezelőtt viszont beletörődött abba, hogy minden bizonnyal már nem él, ezért síremléket állíttatott neki a falu temetőjében. A kutatók megmutatták a férfiról Afganisztánban készített felvételt az idős édesanyának. A reményvesztett asszony viszont azt mondta, harminc év elteltével már nem teljesen biztos abban, hogy a férfi valóban az ő halottnak hitt fia. A férfi faluban élő rokonai, régi iskolatársai közül azonban többen állították, hogy az illető egyértelműen a halottnak hitt veterán, akit Ihor Bilokurovnak hívnak.



A riportban bemutatták a férfi fiatalkori, szovjet egyenruhás fotóját a most róla készült turbános, szakállas képpel együtt, és tényleg feltűnő a hasonlóság. A faluból származók közül egyébként csak hárman vettek részt szovjet katonaként az afganisztáni háborúban, közülük egy halálát korábban hivatalosan megerősítették, ketten viszont most is eltűntként szerepelnek a hivatalos nyilvántartásban.



A riport szerint a férfi haza szeretne térni.

Ez várhatóan az afganisztáni ukrán nagykövetség segítségével egy hónapon belül meg is történhet. A külképviseleten ugyanis azt ígérték, ennyi idő alatt elkészítetik neki az ehhez szükséges iratokat és vízumot.