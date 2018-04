Trump az oroszoknak: Készüljetek a rakétákra!

Oroszország csak hadd esküdözzön! Készüljenek, mert a rakéták menni fognak, sőt szépek, újak és „okosak” lesznek! Senkinek sem kellene gázzal saját népüket gyilkoló állatokkal társulni, akik ráadásul még élvezik is a mészárlást – fogalmazott mikroblogja legfrissebb bejegyzésében Donald Trump.



Az orosz hadsereg már március 13-án bejelentette, válaszolni fog bármilyen Szíria elleni amerikai csapásra, célba véve mind a rakétákat, mind a támadásban részt vevő indítóállásokat. Oroszország Bassár el-Aszad szíriai elnök legszorosabb szövetségese az országban dúló fegyveres konfliktusban.



A Szíriára mérendő potenciális csapás azért került ismét napirendre, mert helyszíni jelentések szerint múlt szombaton gáztámadás érte a Damaszkusz mellett fekvő Dúmát, több tucatnyian meghaltak, és a Nyugat az Aszad-rezsimet teszi felelőssé ezért. „Ha az amerikaiak támadnak, akkor a rakétáikat le fogjuk lőni, és azokat az állásokat is, ahonnan indították őket” – mondta arabul az orosz nagykövet. Hozzátette, hogy ki kell zárni a közvetlen összecsapás lehetőségét, és Moszkva nyitott a tárgyalásokra.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!