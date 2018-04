Szíria

Putyin: nem lehet megengedni a vegyifegyver-provokációkat

Nem szabad megengedni a vegyi fegyverekkel elkövetett provokációkat és az ilyen eszközök bevetésének lehetőségével kapcsolatos spekulációkat - hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki telefonon beszélt Angela Merkel német kancellárral - közölte hétfőn a Kreml sajtószolgálata.



Az orosz elnöki hivatal közleménye szerint a két vezető eszmecserét folytatott a szíriai helyzetről, egyebek között azokról a több nyugati ország által megfogalmazott a vádakról, amelyek szerint a szíriai kormány vegyi fegyvert vetett be. "Orosz részről felhívták a figyelmet az ezzel kapcsolatos provokációk és spekulációk megengedhetetlenségére".



Putyin és Merkel a telefonbeszélgetés során megerősítette az Északi Áramlat-2 fölgázvezeték megvalósításával kapcsolatos álláspontját. Németország március végén megadta a csővezetéknek a területén való megépítésére való összes engedélyt.



Az orosz elnök és a német kancellár megállapodott abban, hogy folytatják közös munkát a normandiai formátumban az ukrajnai válság rendezése érdekében. A felek részletesen megvitatták a Délkelet-Ukrajnában kialakult helyzetet, különös tekintettel arra, hogy a krízis békés megoldásában a minszki megállapodásoknak nem lehet alternatívája és kiemelték a húsvéti tűzszünet betartásának fontosságát.



Putyin és Merkel kifejezte készségét, hogy továbbra is támogassa az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelőinek munkáját a demarkációs vonal mentén. Szó esett egy esetleges ENSZ-misszió létrehozásáról is, amelynek feladata az EBESZ-megfigyelők védelme lenne. A felek hangsúlyozták a "mindenkit mindenkire" elv alapján történő fogolycsere célszerűségét.