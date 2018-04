Szíria

Az amerikai védelmi miniszter nem zárja ki a légicsapás lehetőségét

Nem zárta ki a Szíriára mért légicsapás lehetőségét az amerikai védelmi miniszter, aki a katari emírrel tartott tárgyalásai előtt nyilatkozott újságíróknak a Pentagonban hétfőn.



"Jelenleg semmit sem zárok ki" - fogalmazott James Mattis, aki elmondta azt is, hogy az amerikai kormányzat konzultál európai és közel-keleti szövetségeseivel a megteendő lépésekről.



Mattis kifejtette: az "első dolog", amit az amerikai kormányzat vizsgál, hogy egyáltalán hogyan kerülhetett sor vegyi fegyverek alkalmazására Szíriában. Utalt arra is, hogy 2013-ban Oroszország vállalt kezességet azért, hogy Szíria felszámolja vegyifegyver-készletét. A miniszter egyúttal hangsúlyozta, hogy a Trump-kormány más országokkal együttműködve kíván foglalkozni a témával. De - mint fogalmazott - minden megoldás "terítéken van".



Amerikai sajtóhírek szerint Donald Trump elnök még hétfő este tárgyal katonai vezetőkkel a szíriai helyzetről. A megbeszélésen jelen lesz John Bolton, az új nemzetbiztonsági tanácsadó is, aki hétfőn lépett hivatalba.



Donald Trump vasárnap kilátásba helyezte, hogy Damaszkusznak "magas árat kell majd fizetnie" a vegyifegyver-támadásért.



Az elnök a hétfői kormányülés előtt a Fehér Házban újságíróknak megerősítette, hogy Washington válaszlépésekre készül Szíriában. Elítélte a "gyűlöletes" vegyifegyver-támadást és közölte, hogy 24-48 órán belül "nagyobb horderejű döntés" születik a válaszlépésről. Trump leszögezte, hogy az ő szemében nem kétséges, ki a felelős, s akár Oroszország, akár Szíria, akár Irán, de - tette hozzá - "mindenki fizetni fog". Az egyik újságíró kérdésére, amely az esetleges katonai válaszlépést feszegette, Trump is azzal válaszolt: "minden lehetőség terítéken van".



Az elnök a rövid tájékoztatón - amelyen a kormányülésen várható témákról beszélt - szót ejtett a Washington és Peking közötti kereskedelmi vitáról is. Megerősítette, hogy tiszteli Kínát és a kínai politikai vezetést, és a fennálló kereskedelmi vitáért nem Peking a felelős, hanem a korábbi amerikai kormány.



Az elnök tájékoztatójával egy időben közleményt adott ki a külügyminisztérium is. A tárca emlékeztetett arra: a vegyifegyver-támadást abban a térségben követték el, ahol a kormányzati haderő működik, s a támadás áldozatainak tünetei egyértelműen valamilyen ideggáz bevetésére utalnak. "Következményei lesznek ennek az elfogadhatatlan atrocitásnak" - fogalmazott a közlemény, s egyúttal felszólította Szíriát és Oroszországot, hogy nyissa meg Kelet-Gúta térségét az orvosi segítséget is magában foglaló segélyszállítmányok és a nemzetközi megfigyelők előtt.