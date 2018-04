Diplomácia

Forródrót létesül a két Korea között

hirdetés

A dél-koreai elnök hivatalának képviselője pénteken Szöulban elmondta, hogy a Mun Dzse In dél-koreai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető közötti közvetlen telefonvonal megteremtéséről szóló megbeszéléseket a küldöttségek a két országot elválasztó demarkációs vonalon fekvő Panmindzsonban tartják.



A létrehozandó közvetlen telefonvonal a személyes konzultációkat segíti majd – tette hozzá a Kék Ház, a szöuli elnöki hivatal tisztségviselője. A Koreai Köztársaság küldöttsége március 5-én találkozott Phenjanban az észak-koreai vezetővel. A tárgyalások során megállapodás született arról, hogy a két ország vezetője csúcstalálkozót tart. Észak-koreai részről egyben hangoztatták, hogy készek hasonló találkozót tartani Donald Trump amerikai elnökkel is.



A megbeszéléseket követően április 27-re tűzték a két koreai vezető csúcstalálkozójának időpontját. Azóta a felek megbeszélések több fordulóját szentelték a találkozó előkészítésének, amelyek keretében megbeszélték annak protokolláris, biztonsági kérdéseit, valamint azt, hogy arról a sajtó miképpen számolhat be.