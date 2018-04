Demokrácia

Van néhány európai ország, ahol nem hagyják, hogy élősködjenek rajtuk

Igen heves indulatokat váltott ki előbb a koszovói kamionsofőrökből, majd az albán lakosságból is az, hogy az albán kormány autópályadíjat akart beszedni. Nem csoda, hiszen a balkáni ország úthálózata igencsak kívánnivalót hagy maga után, jó példa erre, hogy a kétszer kétsávos utakat már autópályának nevezik arrafelé.



Jobb nem volt, kénytelenek voltak elfogadni az arra közlekedők, egészen addig, amíg díjmentesen, maximum 110-zel lehetett rajtuk száguldozni, és nem akartak úthasználati díjat beszedni. Történt ugyanis, hogy a kormány a több hegyi szakasszal is rendelkező Durrës-Kukës autópályát fizetőssé tette: a személyautóktól 2,5, míg a kamionosoktól 22,5 eurót szerettek volna beszedni.



Az ügy ráadásul politikai színezetett is kapott, miután a túl magas díj megnehezítette volna Koszovó és Albánia közötti közlekedést, ezrét a lakosság úgy döntött, ha a kormányt nem is, a kapukat megdöntik.



A húsvéti ünnepek alatt több ezer ember rohamozta meg az autópálya-kapuk infrastruktúráját, és a tüntetők gyakorlatilag két nap alatt a földdel tették egyenlővé a méregdrága rendszert.