Börtönbe küldték a volt brazil elnököt

2018.04.05 09:18 MTI

A döntés azt jelentheti, hogy Lulát már csütörtökön bebörtönzik. Ügyvédei azzal érveltek, hogy addig nem lehet bebörtönözni a politikust, amíg nem merítette ki az összes jogorvoslati lehetőséget a korrupciós ítélet ügyében ellen. A bíróság 6:5 arányban hozta meg elutasító döntését.



Jelentések szerint Lulát csupán azt követően börtönözhetik be, ha Porto Alegre város alsóbb szintű bírósága megerősítette, hogy már nem foglalkozik az üggyel. A dél-brazíliai Parana állam ügyészeinek ugyanakkor utasítást kell adniuk Lula őrizetbe vételére.



A bíróság tavaly júliusban első fokon korrupció és pénzmosás miatt kilenc és fél év börtönnel sújtotta a volt elnököt, idén januárban a fellebbviteli bíróság pedig már 12 év és egy hónapos büntetést szabott ki rá. A bíróság bizonyítva látta, hogy Lulát megvesztegette a Petrobras brazil olajvállalat. Az ezzel kapcsolatban 2014-ben indított, Autómosó néven elhíresült eljárássorozat kiterjedt korrupciós hálózatot tárt fel, és ezzel hatalmas botrányt robbantott ki Brazíliában; kiderült ugyanis, hogy számos óriásvállalat fizetett kenőpénzeket politikai pártoknak és befolyásos politikusoknak a Petrobras állami energiavállalat versenytárgyalásainak megnyerése érdekében. A volt elnök állítólag 1,1 millió dollárnak megfelelő kenőpénzt kapott közvetett formában.



Amennyiben most Lulát bebörtönzik, ahogy azt sokan várják, attól később még szabadon engedhetik, ha az ügyvédei által benyújtott fellebbezéseknek helyt adnak.



A hatóságok hatalmas készültséget rendeltek el csütörtökön a legfelsőbb bíróság épületénél Brazíliavárosban. Előző nap az országban ezrek tüntettek Lula mellett és ellen is Sao Paulóban, Rio de Janeiróban és az ország más városaiban. A volt államfő támogatói szerint az eljárás összeesküvés, hogy a politikust távol tartsák az elnökválasztástól, míg ellenfelei szerint bebörtönzése csak erősíti a korrupció elleni küzdelmet Brazíliában.



A fokozódó feszültség jeleként értelmezhető, hogy Eduardo Billas Boas, a hadsereg parancsnoka kedd este a Twitteren azt írta: a hadsereg osztja a polgároknak a büntetlenség elutasításával kapcsolatos aggodalmát. Az írás azt az üzenetet hordozta, ha a legfelsőbb bíróság helyt ad Lula kérésének, akkor a hadsereg beavatkozhat.

Carmen Lucia, a legfelsőbb bíróság elnöke a lakossághoz fordult azzal, hogy kerüljék az erőszakos fellépést. Ennek oka az volt, hogy egy héttel ezelőtt Lula választási kampányának buszait támadás érte az ország déli részén, de senki sem sérült meg. Három héttel korábban pedig Rio de Janeiróban agyonlőtték Marielle Franco népszerű városi tanácsnokot, emberi jogi aktivistát.



A Lulát ért vádak ellenére Brazíliában őt tartják az októberben tartandó elnökválasztás legnagyobb esélyesének. Legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Lula, aki 2003 és 2010 között töltötte be az elnöki tisztséget a szavazatok 37 százalékát szerezhetné meg, míg konzervatív kihívója, Jair Bolsonaro csak 18 százalékon áll.