Mérgezés

Nincs esélye a normális életre a megmérgezett orosz kémnek

hirdetés

Nincs már esélye a normális életre annak a volt orosz kémnek, akit a múlt hónapban mérgeztek meg angliai otthonában - állítja egy szakértő az ATV Híradójának. Szergej Szkripal és lánya saját otthonuk kilincsére helyezett méregtől lettek rosszul, állapotuk azóta is válságos. Egy másik szakértő szerint ilyen pontatlanság nem jellemző a titkosszolgálatokra, és inkább alvilági leszámolásról lehet szó.

Minden idők legösszetettebb nyomozásává vált Szergej Szkripal, korábbi kettős ügynök megmérgezése. Mint kiderült: az elkövetők a férfi bejárati ajtaján helyezték el a mérget, amelytől nem csak a célszemély, de a lánya, és egy kiérkező rendőr is megbetegedett.



A Novicsok nevű idegmérget a 70-90-es évek között fejlesztették ki a Szovjetunióban, és már kimondottan a vegyifegyver-tilalom kijátszására készültek: a két összetevő egyike sem szerepel semmilyen nemzetközi tiltólistán.



Piszkos módszer – így hívják azokat a gyilkosságokat, amelyeknek nem titkolt célja, hogy minél nagyobb hírverést keltsen, állítja a Nemzetvédelmi Egyetem Vegyvédelmi Laboratóriumának volt vezetője. „A Novicsok kifejlesztője, aki az Egyesült Államokban él, úgy nyilatkozott a Daily Telegraph-nak, hogy ők már elmentek. Az ő állítása szerint ez a szer 8-10-szer erősebb, mint az eddig ismert VX, vagy szarin, vagy tabun idegméreg. Theresa May is megerősítette, hogy teljes életet gyakorlatilag már nem tudnak élni” - elemezte Török László.



A titkosszolgálatok nem választhatnak olyan módszert, amelyben ártatlanok is meghalhatnak - ezt már Földi László, az Információs Hivatal korábbi műveleti igazgatója állítja. Szerinte inkább alvilági leszámolásról lehet szó.



Szergej Szkripal megmérgezése nem egyedi eset. Az egyik legnagyobb vihart kavaró ügy Alekszander Litvinyenko meggyilkolása volt: a britekhez átállt orosz kém teájába sugárzó polóniumot kevertek, 3 hét után bele is halt.



Nem szenvedett ennyit Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor féltestvére. Kim Dzsong Nam-ot a VX nevű ideggázzal ölték meg feltételezhetően észak-koreai ügynökök a Kuala Lumpur-i reptéren.