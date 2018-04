12 óra után mentettek ki egy fiút a Los Angeles-i szennyvízhálózatból

Jesse Hernandez egy Los Angeles-i parkban a csatornahálózat egyik aknája feletti fapallón játszott társaival vasárnap, amikor a fa eltörött, Jesse pedig 8 métert zuhanva egy gyorsan hömpölygő szennyvízfolyamba esett - mondta Brian Humphrey, a Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője.



A hatóságok 12 órán át keresték a fiút a hálózat labirintusszerűen kanyargó földalatti csőrendszerében, úszó eszközökre szerelt kamerák segítségével.



Végül kézlenyomatokat vettek észre egy csövön, ez vezette őket a területhez, ahol Jesse 3 méter mélységben várta a segítséget. Azonnal orvosi ellátást kapott, nem sérült meg. "Istenhez imádkoztam, hogy segítsen és ne haljak meg. Minden csendes volt és sötét. Csak a víz csobogását hallottam, nem láttam semmit" - nyilatkozta kimentése után az egyik televíziónak. Jesse felkutatásán mintegy százan dolgoztak, a fél nap alatt 731 méternyi csövet vizsgáltak át.



Humphrey kiemelte a fiú eltökéltségét és ügyességét. Jesse túlélését segítette, hogy együtt sodródott a szennyvízzel és sikerült olyan helyet találnia, ahol nem volt mérgező a levegő.



"A föld alatt, kiváltképp, ha hulladék is van a területen, gyakran képződnek mérgező gázok, például metán vagy kén-hidrogén" - jegyezte meg.



Szintén vasárnap egy 11 éves fiú esett egy Meadow Vista-i csatornába, Sacramentótól 64 kilométerre északnyugatra. Őt néhány órával később holtan találták meg.

#GriffithParkRescue; Video footage of yesterday's operation at the anticipated entry point where Jesse Hernandez may have fell through. @LAFD US&R lowering a video camera on a flotation device through the enclosed pipe system in hopes of locating him. pic.twitter.com/WG1TrBzzq5