Erőszak

Döbbenet: meccs közben, a stadionban erőszakoltak meg egy nőt

Sokkban van a svéd labdarúgás, a rendőrség pedig nyomoz, miután kiderült, hogy az élvonalbeli bajnokság egyik mérkőzésén megerőszakoltak egy nőt - írja a Blikk a The Sun-ra hivatkozva.



Most hétvégén kezdődött el a svéd elsőosztályú labdarúgó-bajnokság és már az első napon sem maradt el a botrány. A Hammarby- Sirius találkozón ugyanis megerőszakoltak egy nőt.



Az eset a stockholmi Tele2 Arena egyik WC-jében történt, miközben javában zajlott a meccs.



A helyi rendőrség beszámolója szerint a nőt jelenleg is kórházban ápolják, az elkövető kiléte azonban egyelőre ismeretlen.